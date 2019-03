Basha: Xhelal Mziu, kryebashkiak i fjalës së mbajtur

Duket se kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, për Bashkinë e Kamzës ka projektuar serish emrin e Xhelal Mziut si kandidat i sigles se PD.

“Dua të falendeoj një njeri që ka mbajtur fjalën para jush dhe para meje me punën e përditshme në këto javë muaj e vite që i besuat mandatin e Bashkisë. Akoma ka shumë halle por jam i sigurt që kur ti bashkojmë forcat pushteti lokal me Xhelal Mziun dhe pushteti qendror me një qeveri që do ti përgjigjet halleve, ndryshimi pozitiv do të ndihet. Por duhet të fitojmë betejën më 16 mars”, tha Basha ne nje takim me banoret ne Paskuqan.

Basha i ka ftuar qytetaret në protestën e 16 marsit pasi takoi dhe bizneset e zonës, duke ecur për më shumë se 2 km deri në Babrru.

“Herën e fundit këpucët u mbushën me pluhur dhe baltë por sot rrugët janë ndërtuar i pashë me sytë e mi, janë ndërtuar të gjithë rrugët lidhëse dhe këtu në këtë qendër historike në Babrru, ku për herë të parë në 30 vite po shikoni çfarë mund të bëj një pushtetar që e jep fjalën dhe e mban fjalën ju tha që do të ju ndërtoj rrugët dhe i ndërtoi. Por ju miqtë e mi e dini edhe anën tjetër të kësaj medalje të pushtetarit që premton dhe nuk bën asgjë që premtoi 300 mijë vende pune dhe çoi 500 mijë refugjatë, premtoi shëndetësi falas dhe i shkatërroi spitalet, premtoi uljen e taksave dhe sot shumë njerez kanë mbyllur bizneset nga ata që kam takuar në zonën e Paskuqanit dhe të tjerë po bëhen gati për ti mbyllur për shkak të taksave të larta dhe çmimit të energjisë”, u shpreh Basha para qytetareve.