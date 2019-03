Basha: Rama, hajdut i maskuar si klloun…

Kreu i opozitës Lulzim Basha ditën e sotme ka udhëtuar drejt qytetin e Beratit.

Gjatë fjalës së tij Basha theksoi se në Europë nuk shkohet me politikanë të lidhur me krimin.

“Shqipëria kërkon në rradhë të parë zgjedhje të lira e të ndershme, një qeveri që është në krahun tuaj.”

Pjesë nga fjala e Lulzim Bashës

Ai ju vjedh me ligje, si ligji per teatrin apo dividentin.

Ne nuk jemi më në krah të tyre por në krahun tuaj derisa ta fitojmë këtë betejë.

Nuk shkohet me Shqipërinë si Kolumbia apo me politikanë që vjedhin dhe nuk i gjen asgjë.

Qeveria nuk rrit pensione, as hap vende puna, por në të vërtetë i ka bërë 500 mijë Shqiptarë azilant.

Nuk mund të pranojmë që truri i Shqipërisë të largohet nga vendi.

Për barcaleta, batuta e hajdutëri e kemi Edi Ramën.

Rama është një hajdut i maskuar si klloun.

Kush do ti japë fund të bashkohet me ne më 16 Mars në sheshin e protestës.

Kush do uljen e cmimit të naftës, e energjisë, kush do taksa të ulta, mirëqënie, vlera, duhet të bashkohet me shqiptarët më 16 Mars në protest.

Orët e tyre janë të numëruara.