Basha: Nuk i njohim klonimet e Ramës dhe as vendimet

Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka bërë të ditur sot se zëvendësimi i deputetëve që dogjën mandatet, me emra të tij nga listat, nuk janë tjetër përveçse klonime të dështuara që kryeministri Edi Rama do t’i shesë si opozitë fasadë. Por, as ata dhe as vendimet e Kuvendit ilegjitim nuk do të njihen nga opozita,

“Klonimet e dështuara, – tha Basha, – Edi Rama do të përpiqet t’i shesë nesër si fasadë opozitë. Shqiptarët janë të vendosur të marrin atqë që ua kanë vjedhur.



Çdo hap i Kuvendit ilegjitim nuk njihet nga ne. Çdo vendim i këtij Kuvendi që përfaqëson interesat e një grushti hajdutësh nuk njihet nga ne. Këto janë vendime që nuk kanë asnjë efekt në rrugën që kemi nisur.”

Basha ritheksoi se “ne do të jemi përkrah qytetarëve nesër në orën 10:00.”