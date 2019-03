Basha i numëron Ramës orët e fundit: Tik tak…!

Nën thirrjet “Rama ik!” djegie gomash apo shpërthim shashkash kryetari i PD-së Lulzim Basha po mban fjalën

“Tik – Taku për qeverinë Rama kas filluar. Rama ik! Ora e krimit ka mbaruar.

Prej javësh ajo godinë është karantinë e kolerës së krimit dhe korrupsionit. Ne ikëm pa u infektuar.

Zoti pastë mëshirë për shpirtrat e tyre, sepse fytyrë ata nuk kanë më përpara shqiptarëe.

Për muaj dhe vite zëri juaj ka kërkuar herë me mbrojtje e herë me mllef, herë me mirëkuptim e herë me pikëpyetje. Zëri juaj është dëgjuar dhe opozita iu përgjigj…” tha Basha.