Barcelona macja e zezë e Realit, fiton klasiken

Skuadra e Barcelones i bëhet makth Realit të Madridit në sfidat më delikate të sezonit.

Vetëm tri ditë pasi e eliminoi nga Kupa e Mbretit, skuadra “blaugrana” e mposhti edhe në “La Liga”, duke e nxjerrë ndoshta përfundimisht nga gara për titullin kampion ekipin madrilen.

Skuadra e Valverdes kryeson kampionatin me 60 pikë, 12 më shumë se Reali dhe 10 më tepër se Atletico, që do të luajë këtë të diel me Real Sociedadin.

“Bualgranave” u mjaftoi goli i Ivan Rakiticit në pjesën e parë për t’i mposhtur për herë të tretë “Los Blancos” në katër El Clasico-t e këtij sezoni. Ashtu si në Kupë, Reali ushtroi presion sidomos në fillim të pjesës së parë, por pa qene rezultativ para portës.

Ky sukses është historik për “blaugranat”, që për herë të parë pas 87 vitesh parakalon në statistika Realin në ndeshjet direkte.