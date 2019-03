Babait të lindur në Çamëri i ndryshojnë vendlindjen, pakti i fshehtë e Shqipëri-Greqi?

Nga Alket Veliu

Po i vr.asin për të tretën herë!

Sot, im atë 79 vjeç merr në dorë kartën e identitetit të rinovuar dhe konstaton gabime në të dhënat e vendlindjes. Deri në këtë moshë vendlindja e shënuar në çertifikatë lindje dhe familjare, ID Card apo pasaportë ka qënë shënuar: Varfanj, Çamëri. Sot pas marëveshjes së fshehtë mes qeverisë Shqiptare dhe asaj Greke im atë ka lindur në Varfanj, Shqipëri.

Duke u interesuar pranë autoritetit që lëshon kartat e identitetit lidhur me këtë pasaktësi në të dhënat personale jepet përgjigje që: në plotësimin e të dhënave personale dhe më konkretisht për vendin e lindjes zbatohet udhëzimi nr. 7733/4 datë 23.10.2014.

Lexoj me vëmendje udhëzimin dhe konstatoj që nëse do të zbatohej udhëzimi i mësipërm karta e identitetit duhet te ishte një nga opsionet:

1) Varfanj, Çamëri ( nëse s’ka toponime të dorëzuara në OKB) ose,

2) Parapotamos, Greqi (nëse toponimet janë të dorëzuara në OKB)

Lind pyetja: ku e gjeti gjendja civile toponimim inekzistent Varfanj, Shqipëri?

Pas interesimeve paraprake rezulton që nuk kemi të bejmë me një gabim teknik pasi ky problem evidentohet te të gjithë çamët e lindur në Çamëri para 1945.

Nuk ka dyshim që gjithë shqetësimet e çamëve lidhur me marrëveshjen e fshehtë mes dy vendeve nuk ishin rrufe ne qiell të hapur por ishim ne që kuptuam qartë se çfarë çorbe po gatuhej në atë kazan anti-shqiptar të quajtur marrëveshje.

Ideatori i kësaj rrumpallnaje ka një emër dhe ai është Edi Rama.

Është ky njeri i cili pasi dëboi nga vendi me politikat e veta qeverisëse më shumë 400.000 shqiptarë (shumica të rinj).

Pasi lejoi pushtimin e jugut të Shqipërisë me ushtarë të vdekur imagjinarë apo me varre bosh.

Pasi nën petkun e “nacionalistit” kërkon të copëtojë Kosovën apo dhe të zhdukë termin Çamëri nga dokumente shtetërore dhe tekste shkollore.

Sot, këtij anti-shqiptari nuk i ka mbetur gjë tjetër veçse te jetë bashkëautor në krimin e nisur në 1944 nga Zerva dhe vazhduar ne 1953 me heqjen e dhunshme të nënshtetësisë nga Enver Hoxha, duke i vrarë për të tretën herë në 2019-ën.

Me tjetërsimin e të dhënave identitare që po u bën atyre pleqve të lindur ne Çamëri që janë akoma gjallë, Edi Rama po ua bën ditët e mbetura të jetës akoma më të vështirë.

Nëse këta pleq do të kenë procese gjyqsore në Shqipëri apo jashtë, ndryshimi i vendlindjes përben problem juridik për ta dhe do t’u duhet një kalvar mundimesh për vërtetuar që janë të njëjtët persona, nëse Zoti do t’u japi aq ditë jetë.

Me tjetërsimin e qëllimshëm të të dhënave Edi Rama varrosi përfundimisht ëndrrën e këtyre pleqve për të parë edhe një herë tokën ku lindën duke u renditur në një ndër shqipfolësit më anti-shqiptarë të të gjitha kohëve.

Bashkëngjitur: Pasaporta dhe Karta e Identitetit me vendlindje të ndryshme, Udhezimi Nr. 7733/4.