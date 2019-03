Ami feston ditëlindjen, ja urimi mbreslënës i Ermalit

Ditën e sotme moderatorja e dashur për publikun Amarda Toska feston 37-vjetorin e lindjes së saj dhe urimi që sapo ka marrë nga bashkëshorti është mjaft unik.

Përmes një postimi në llogarinë në Instagram, moderatori i njohur, Ermal Mamaqi i ka bërë një dedikim mjaft të veçantë bukuroshes.

Ai ka publikuar një foto ku shfaqet i përqafuar me Amin dhe të dy duken shumë bukur!

Krahas fotos ai ka zgjedhur që dedikimin e tij ta ndërthurë me një nga thëniet më brilante të Albert Einstein: “Ainshtaini ka thënë: 1orë me një grua të bukur është baraz me 1 min…Jam i bekuar nga ty për këto 113,880 min që kemi kaluar së bashku. Gëzuar ditëlindjen!”