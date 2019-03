43 deputetë të rinj do pranojnë mandatet, Lefter Maliqi “dërrmon” opozitën

Kandidati i Partisë Demokratike, Lefter Maliqi i cili ka qene pjesë e listës në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 në qarkun e Beratit është deputeti më i ri në Parlament.

Nga Real Story me Sokol Ballën në Vizion Plus, Maliqi ka deklaruar se lista e PD-së do të plotësohet me 43 mandate në parlament.

“Unë mendoj se pata këmbën e mbarë që do të thotë se lidershipit të PD dhe forcës tjetër aleate i shkau nga dora dhe unë sot deklaroj publikisht se lista e PD do të plotësohet me 43 mandate po ashtu edhe lista e LSI-së.

Ditën që PD-ja dorëzoi mandatet u komunikua që të djegin mandatet dhe nuk do të plotësohet lista me kandidatë të tjerë. Por unë kam burime të sigurta se do të jetë mbi 40 mandate, janë 30 që janë në pritje, besoj se reagimi i ndërkombëtarëve ishte dhe ndikuesi kryesor i ketij vendimi”.

Në fjalën e tij Maliqi ka theksuar se nuk ka besim më te lidershipi dhe figura e Bashës që sipas tij nuk ka lidhje me drejtimin e Partisë Demokratike.