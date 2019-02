Vihet basti: Më 16 Shkurt, Rama nuk do rrijë në zyrë, do ikë në …

Deputeti i Partisë Demokratike Edi Paloka, në një postim në Facebook ,shkruan se Edi Rama në ditën e protestës së opozitës nuk do të jetë në zyrë, por do të jetë ose në një udhëtim jashtë shteti ose në Vlorë.

Paloka shton se Kryeministri kështu ka vepruar në të gjitha protestat e opozitës.

Ja postimi i plotë

BAST qe Rama me date 16 shkurt ose do te jete jashte ose do te shkoj ne Vlore.

Keshtu ka vepruar ne gjithe protestat e medha qe ka zhvilluar PD…

Edhe ne Vlore nuk shkon se ndjehet i sigurte prane “elektoratit” te tij, se per ate pune vlonjatet jane te paret qe duan ti vene drune, po se nga Vlora eshte mesuar qe merr helikopterin per ne Rinas e atje i hipen menjehere carterit.

Ndoshta per kete ja kthyen dhe nje here provizorisht Air Turkish Albanian…