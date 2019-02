U anulua nga protesta e opozitës, seanca parlamentare do të mbahet sot

Seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë që u anulua të enjten e kaluar, do të mbahet ditën e sotme në orën 15:00.

Konferenca e Kryetarëve u mblodh këtë paradite ku u mor vendimi. Në seancën e sotme pritet të miratohet struktura dhe buxheti i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Prokurorisë.

Seanca plenare do të jetë vetëm me deputetët e mazhorancës, pasi opozita e bashkuar shqiptare, PD, LSI dhe aleatët e djathtë, kanë vendosur të djegin mandatet. Opozita ka nisur një valë protestash me qëllimin për të shkuar drejt zgjedhjeve të parakohshme përmes krijimit të një qeverie tranzitore.