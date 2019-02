U abuzua nga 7 djem, si 13-vjeçarja u kërcënua se do t’i ekzekutonin prindërit

Është zbardhur vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës për 7 të miturit që akuzohen se kanë kryer marrëdhënie seksuale me një të mitur, kundrejt presioneve dhe shantazheve që asaj i bëheshin me një video intime.

Mësohet se denoncimi i nënës dhe vajzës në komisariat është bërë në datën 29.01.2019, 3 ditë përpara denoncimit të ish-kryeministri Sali Berisha në Facebook, po për ngjarjen nuk kishte pasur asnjë deklaratë nga ana e policisë.

Historia nis me një pëlqim me një prej djemve që vajza kishte pasur, dhe e vënë nën presionin e tij emocional, ajo ka kryer me të marrëdhënie, pasi ai kishte ditëlindjen.

Komunikimi mes tyre kishte nisur në Instagram për një ese, ndërsa njiheshin së bashku që prej klasës së dytë. Pas kësaj, ajo është shantazhuar duke i thënë se video ishte regjistruar dhe nëse nuk kryente marrëdhënie me persona të tjerë, do të bëhej publike në rrjet.

‘’Pas dy ditësh, i mituri A i ka shkruar në instagram të miturës duke i thënë se shoku i tij H i kishte marrë nga telefoni videon e ditës që kishin kryer marrëdhënie dhe ia kishte dërguar disa kushërinjve të tij dhe konkretisht shtetasve D, B dhe C.

Lidhur me këtë video e mitura ka deklaruar se nuk e ka parë A me telefon në dorë ditën që kanë kryer marrëdhënie dhe për këtë arsye nuk e di se si e kishte bërë videon. I mituri A i ka thënë gjithashtu se shoku i tij H i kishte thënë se ajo duhej të kryente marrëdhënie seksuale edhe me kushërinjtë e tij, në të kundërt do ta publikonin videon në internet.

E mitura i ka thënë të miturit A se këtë punë duhej ta zgjidhte ai, por ky i fundit i është përgjigjur se nuk kishte se çfarë të bënte pasi ia kishin marrë videon nga telefoni me pabesi”, thuhet në dosje.

Kjo e ka futur vajzën në një vorbull të rrezikshme, dhe është detyruar që të kryejë marrëdhënie dhe me miqtë dhe të afërmit e tij, në vende të ndryshme, vetëm e vetëm që videoja fillestare të mos bëhej publike.

Nga muaji Tetor deri në muajin Janar vajza është presionuar në mënyrë të vazhdueshme në grup. Ndërkohë që në dëshminë e saj e mitura ka pranuar se ka tentuar që të vrasë veten, ndërsa dosja ka përmbajtje eskplicite, të cilat redaksia e Faxëeb.al ka vendosur që të mos i bëjë publike, shkruan Fax Web.

‘’Përpara se të paraqiste kallëzimin penal e mitura ka ardhur në dijeni të faktit se djemtë po bënin plane që ajo të kryente marrëdhënie seksuale me shumë djem të tjerë dhe me lekët që do ti jepnin ata pasi të kryenin marrëdhënie seksuale i mituri A do të blinte pajisje lojërash në internet. Pasi e ka pyetur shtetasin A lidhur me ketë fakt ky i fundit e ka pohuar duke i thënë se sapo të blinin pajisjet do ta mbyllnin si muhabet.

Të premten e javës përpara se të bënte kallëzimin penal mësuesja kujdestare, 6 shtetasja M.B., e ka pyetur se çfarë marrëdhënie kishte ajo me A dhe pasi e mitura ia ka treguar të gjitha mësuesja kujdestare ka njoftuar nënën e të miturës dhe ia ka treguar të gjitha në prani të drejtoreshës dhe psikologes së shkollës.

Po kështu të dielën në drekë e ka marrë në telefon mësuesja kujdestare dhe pasi ka shkuar në shkollë me nënën e saj është takuar me mësuesen kujdestare, psikologen e shkollës, drejtoreshën e shkollës dhe drejtoreshën e arsimit”, thuhet më tej në dosjen hetimore.

Ndërkohë një prej të miturve, është shprehur se ka gënjyer se kishte kryer marrëdhënie seksuale me të miturën, në mënyrë që të mos dilte keq në sy të shokëve, dhe për këtë ka kërkuar që të mos vihej nën masën e arrestit me burg.

Nga ana tjetër, i mituri B mësohet se e ka kërcënuar vajzën e re, duke i thënë se njerëzit e tij kishin pistoleta dhe do ti vrisnin 13-vjeçares, babanë, nënën, dhe të motrat.

‘’Pas pushimeve të fundvitit, të miturës i ka shkruar në instagram i mituri B duke i kërkuar që të kryenin marrëdhënie se bashku dhe duke i thënë se të gjithë njerëzit e tij kishin pistoleta dhe mund ti vrisnin motrat, mamanë dhe babanë”, thuhet në vendimin e Gjykatës.

Detajet e dosjes kalojnë çdo imagjinatës njerëzore, ngjajnë me një plan të mirëmenduar nga ana e të miturve, që gjithçka do e finalizonin me blerjen e një paisje në internet për të luajtur.

Protagonisti kryesor i ngjarjes, ish-i dashuri i vazjës, ka kërkuar që të dalë nga burgu me garanci pasurore, gjë që tregon se familja e tij ka qenë mirë ekonomikisht, dhe mund të ketë pasur influencë që qytetin e Kavajës, kërkesë kjo që është hedhur poshtë nga ana e Gjykatës.