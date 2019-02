Avokati Spartak Ngjela është i mendimit se nga situata politike ku jemi sot dilet vetëm me zgjedhje.

“Ky problem zgjidhet vetëm me zgjedhje. Në çdo institucion që do të shkoni, kështu do t’ju thonë”, deklaroi Ngjela në studion e Open me Eni Vasilin.

“Nuk mund të goditet parlamentarizmi”, shtoi Ngjela.