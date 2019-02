Skandaloze! Vritet përpara 1 viti, policia e dërgoi trupin për autopsi por ende nuk është tërhequr nga familjarët

Një ngjarje e rëndë është denoncuar nga një qytetarë i cili shprehet se një 31-vjeçarë është vrarë që në muajin pril të vitit të kaluar dhe trupi i tij është gjetur në fund të dhjetorit të 2018 të cilin policia e dërgoi në spital për t’i bërë autopsinë dhe ende sipas qytetarit nuk është tërhequr nga familjarët.

Qytetari që denoncon ngjarjen e rëndë ka shkruar në adresë të ish-kryeministrit Berisha, ku shprehet se arsyeja pse trupi i 31-vjeçarit të vrarë përpara rreth një viti në fshatin Zogje të Dibrës mbahet ende në morg është sepse kërkojnë para në një kohë kur sipas tij familjarët janë tepër të varfër.

Statusi i plotë i Berishës:

Nje makabritet tjeter i kakistokracise!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

z berisha pershendetje desha tju bej te ditur nje ngjarje te hidhur qe ka ndodhur ne fshatin zogje te dibres kane vra nje djal 31 vjeq qe ne prill te vitit 2018 dhe e gjeten ne fund te dhjetorit te 2018 policia e mori sipas rregullores dhe dergoi ne tirane per ti bere autopsine me shpresen qe mund te gjendet vrasesi eshte futur muaji shkurt dhe autopsia e tij ska mbaruar imagjinoni familjen qe ka mort per dite ata nuk e mbarojn autopsine se duan leke ndersa familja ska lek per buk ju lutem denanconja ket problem serioz per familjen e shkret qe e keqja e tyre spaska fund nuk me intereson qe denancimin e ben te njohur apo anonim shpresoj qe te bejsh diqka