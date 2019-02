Skandal! Vajza e Kadaresë i heq fjalën ambasadores së Kosovës në OKB

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur ndërmjet ambasadores të Shqipërisë në OKB, Besiana Kadare dhe Konsulles së Kosovës në New-York, teuta Sahatqija.

Ka qenë konferenca “Një çështje e njerëzimit: Shpëtimi i Hebrenjve në Shqipëri gjatë holokaustit”, arsyeja e ngritjes së “tensioneve” në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për shkak se ambasadorja e Shqipërisë në këtë institucion ndërkombëtar, Besiana Kadare, ka injoruar ambasadoren e Kosovës në New York, Teuta Sahatqija, duke mos e lejuar atë të flasë, dhe për të treguar se edhe shqiptarët në Kosovë kanë strehuar dhe ndihmuar shumë hebrenj gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Ambasadorja Sahatqija, ka tentuar disa herë në këtë konferencë ta bëjë të paktën një pyetje, për pjesën e kohës që ishte dedikuar vetëm për pyetje nga audienca, por, edhe kjo i është mohuar.

“Pasi që ambasadorja Kadare, ka përcaktuar se kush flet, kam tentuar disa herë të paktën ka bëjë një pyetje, kur e kam ngritur dorën të kërkoj fjalën, për një pyetje, por edhe kjo më është mohuar’, theksoi Sahatqija.

Për këtë arsye, ambasadorja e Kosovës në Nju Jork ka braktisur konferencën, duke thënë se i vjen keq që organizatorët nuk ia dhanë fjalën në konferencë.

Kjo sjellje e ambasadores Kadare, ka irrituar komunitetin shqiptaro-amerikan, të cilët ishin të pranishëm.

Por, pse iu mohua fjalimi në këtë takim, ambasadorja Teuta Sahatqia, shefe e Misionit të Kosovës në New York, tha për Telegrafin, se nuk e di arsyen, edhe pse ka kërkuar të jetë në panel.

“Ende nuk e di pse më është mohuar fjalimi im në këtë konferencë. Kam kërkuar të jem në panel, por nuk u bë, pastaj kërkova të kem fjalën time si mysafire, por as kjo nuk mu lejua”, tha Sahatqija, duke shtuar se gjatë konferencës iu dha fjala disa diplomatëve të tjerë, por jo edhe asaj.

Ndërkaq, ambasadorja e Shqipërisë në OKB, Besiana Kadare, pati thënë në konferencë, se “jam krenare sot që nderoj trashëgiminë e popullit shqiptar dhe që jam pjesë e një kombi, i cili qëndroi në anën e drejtë të historisë, në kohën e duhur dhe mori vendimin e drejtë”.

Megjithëkëtë, ambasadorja e Shqipërisë në OKB, Besiana Kadare, përmes një mesazhi në rrjetin social “Twitter”, ka falënderuar të pranishmit në konferencë, duke përfshirë edhe shefen e Misionit të Kosovës në New York, Teuta Sahatqija.

Por, pavarësisht mesazhit të saj në “Twitter”, raporti mes tyre në konferencë nuk ka qenë pozitiv. Kurse, ambasadorja e Kosovës në New York, Sahatqija, nuk e ka pasqyruar në asnjë moment në rrjetet sociale praninë e saj në konferencën e organizuar nga shteti shqiptar.

Derisa për ambasadoren Sahatqija, ende mbetet e paqartë një veprim i tillë i ambasadores së Shqipërisë në OKB, Besiana Kadare, në anën tjetër, me gjithë insistimin e Telegrafit, për të marrë një qëndrim të ambasadores së Shqipërisë në OKB, Besiana Kadare kjo ka qenë e pamundur, pasi për katër ditë rresht, ajo nuk i është përgjigjur kërkesës në fjalë, as përmes telefonit dhe as përmes email adresës së saj.