Përurohet statuja e mirënjohjes në 20-vjetorin e “SIGAL UNIQA Group”

Me rastin e 20 vjetorit të themelimit, u inaugurua sot skulptura: “Mirënjohje – falënderim për të gjithë”.

Qëllimi dhe tematika e skulpturës, e cila u vendos pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SIGAL UNIQA, ishte mirënjohja dhe falënderimi për klientët, bashkëpunëtorët dhe stafin për besimin dhe përkushtimin që i kanë dhënë kompanisë për 20 vite.



Në ceremoninë e inaugurimit morën pjesë, Bordi drejtues i SIGAL UNIQA, Kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës- Aldrin Dalipi, përfaqësuesë të ministrive dhe institucioneve publike, ambasadorë dhe përfaqësuesë të tjerë diplomatikë, përfaqësuesë të biznesit dhe institucioneve financiare, stafi dhe partnerët e kompanisë.



Në konferencën për mediat Drejtori i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA Z.Avni Ponari tha se suksesi dhe arritjet e SIGAL UNIQA Group Austria në këto 20 vjet mbi të gjitha u takojnë klientëve dhe bashkëpunëtorëve, të cilët na kanë besuar dhe vazhdojnë të na besojnë, prandaj edhe festimet tona në këtë 20 vjetor zhvillohen me ta dhe për ata”.

“Mirënjohja dhe falënderimi duhet jo vetëm të thuhen me fjalë, por edhe të shprehen me vepra. Dhe këtë ne nuk e bëjmë vetëm sot, por e kemi bërë që nga fillimi i aktivitetit tonë. Dhe nuk e kemi bërë vetëm me fjalë, por mbi të gjitha kemi folur me vepra, duke mbajtur fjalën e dhënë dhe besimin te çdo punonjës i SIGAL, tek çdo klient i ynë, duke mbajtur premtimin dhe duke u përpjekur çdo ditë për të bërë një shërbim më të mirë, më cilësor. Në 20 vite ne kemi paguar mbi 300 milionë euro dëme, duke qenë kontribues të heshtur por fjalë-mbajtës e për këtë jemi mirënjohës e u themi të gjithëve faleminderit. Ne nisëm një rrugëtim me pak veta, por rreth nesh na u bashkuan shumë veta mbi 1500 punonjës e mbi 1 milion klientë. Prandaj dhe sot është momenti që të ndalemi, të kthejmë kokën pas dhe të kujtojmë të gjithë ata që ishin me ne që nga fillimi por edhe ata që na u bashkuan rrugës, sepse secili prej tyre ka dhënë një kontribut të veçantë dhe të paçmueshëm për SIGAL-in në radhë të parë por edhe për zhvillimin dhe progresin individual të tyrin por edhe dhe të të gjithë shoqërisë shqiptare”, tha Ponari.



SIGAL UNIQA, që prej 20 vitesh, me punën e saj të përditshme kërkon të frymëzojë, të jetë vazhdimisht në zhvillim, të servirë vlera dhe jo vetëm produkte.