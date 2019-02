Shpërthen ish-ministri teknik: Kur unë luftoja në Afganistan, pushtetarët tundnin brekët e dashnoreve në plazhe

Nga Dritan Demiraj – Të nderuar miq dhe ju ndjekës “pasionantë të orientuar” në facebook!

Nisur nga disa komente të kohëve të fundit koshiente apo subkoshiente të shumë ndjekësve, dashamirësve apo të “punësuar” në bodrumet me lagështirë të skllavopronarit shtatlartë, ju bëj me dije mbi statusin tim profesional, shoqëror dhe politik.

Unë si çdo kush tjetër nga natyra jam qënie shoqërore dhe politike (zoon politikon) kam të drejtë të kem opinionin dhe gjykimin tim mbi çdo çështje politike apo sociale në adresë të çdokujt që drejton e qeveris interesat e vendit të Kombit Shqiptar.

Opinionet e mia politike kanë filluar nga momenti i lirimit nga Forcat e Armatosura (në datën 1 Dhjetor 2014). Pasi fitova të drejtën nga gjykata dhe vendosa dinjitetin tim nga shkeljet e vazhdueshme ligjore të ish-balerinës bjonte, në këto kushte për arsye parimore e morale dhe të një karriere ushtarake të suksesshme, jam liruar nga Forcat e Armatosura me kërkesën time (në datën 23 Prill 2018), nga ku Kushtetuta në Shqipëri më jep të drejtën e angazhimit apo mbështetjes së një grupimi politik, kjo në bazë të bindjeve, këndvështrimit, kohezionit dhe trashëgimisë familjare (Demiraj dhe Bushatllinj).

Arsimi, edukimi im veçanërisht në USA, Gjermani, Belgjikë dhe në shumë vende të tjera evropiane si dhe përvoja ime ushtarake, drejtuese, sportive si një ekspert ndërkombëtar për çështjet e sigurisë, mbrojtjes, luftës kundërterrorizmit gjykoj, më jep të drejtën të kem opinione personale dhe publike si një ‘avokat’ për të drejtën e vendit dhe bashkëatdhetarëve të mi, pasi njoh ligjin dhe të drejtat e qytetarëve dhe do të vazhdoj të kontriboj në mënyrë modeste për rivendosjen e demokracisë që shqiptarët e fituan me gjak në vitin 1991.

Duke lënë mënjanë modestinë, kontributi im patriotik e profesional për rritjen e krenarisë kombëtare ka filluar që në vitin 1992, kur në mes të Beogradit së bashku me ekipin kombëtar kemi valëvitur flamurin kombëtar në kampionatet ndërkombëtare, kontributi në shumë çështjeve të tjera shqetësuese në lidhje me të drejtat e bashkëkombësave në rajon. Gjithashtu, së bashku me efektivët e forcave speciale kam stërvitur dhe drejtuar shumë misione në operacionet antiterroriste së bashku me aleatët tanë strategjik Amerikanë në Afganistan dhe jo vetëm, ku në kontrast me kontributin tim, drejtuesit e sotëm “pink” valëvisnin br…. e/i dashurave/it në plazhet nudo apo night clubet si balerina dhe sot bëjnë politika kombëtare!!

Kjo është çmenduri e një kombi që lejon këto “zombie politike” të marrin fatet e shqiptarëve. Politika shqiptare ka nevojë për kompetencë, profesionalizëm dhe mbi të gjitha atdhedashuri dhe patriotizëm. Cilësia e jetës njerëzore mund të përmirësohet, nëse njerëzit mësojnë të jenë racional dhe të kuptojnë se interesat e tyre të vërteta qëndrojnë në një bashkëpunim të harmonishëm me njëri-tjetrin, e jo në konflikte lufte ose partiake. Këshilla ime modeste do të ishte mos u përdorni nga këto “hijena politike pink” që po ju varfërojnë çdo ditë dhe një ditë do t’ju gllabërojnë dhe ju me naivitetin e një militanti/eje!!!

Për qartësuar dhe njëherë e mirë njëri-tjetrin mbi opinionet dhe këndvështrimet e mia mbi çështjet politike, po ju sjell në vëmendje dhe një shembull mbi bazat dhe praktikat ligjore mbi angazhimin e ushtarakëve në lirim apo rezervë në një nga shtetet më të fuqishme dhe demokratike në botë sç janë SHBA-të

Në SHBA nga 45 Presidentët e saj, 29 kishin përvojë ushtarake (nga George Washingtoni tek George W. Bush), gjithashtu janë mbi 3500 personalitete të larta politike e vendimarrëse që vijnë nga një përvojë ushtarake. Mbështetja dhe angazhimi në çështje politike ka qenë e lartë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2000, 2004, 2012 si dhe e fundit në vitin 2016 ku pothuajse shumica e bashkëpuntorëve të ngushtë të Presidentit Trump, ishin gjeneralë në lirim. Për ta illustruar këtë përvojë po ju citojë bazat ligjore si: Manuali i “Drejtësisë Ushtarake Amerikane AR 27-10”, ku thotë: “Politika e Ushtrisë siguron që ushtarakët në pension…, nuk do të gjykohen për ndonjë shkelje nga gjykatat ushtarake, nëse nuk janë të pranishme rrethanat e jashtëzakonshme. Gjithashtu, “Direktiva 1344.10 e rregullave të DoD për kufizimin e aktiviteteve politike të anëtarëve të shërbimit”, nuk ndalon angazhimin në fushatat politike por ndalon ushtarakët në lirim që të mbajnë uniformë ushtarake kur angazhohen në aktivitete të caktuara politike.

Shpresoj në mirëkuptimin dhe reflektimin pozitiv tuaj, pasi opinionet e mia janë personale dhe miqësia dhe ndjekja në faqet sociale është e lirë dhe nuk mund të imponoj asnjë ndjekës që ta ndjekë apo t’a bind për ato gjëra që unë shkruaj. Por, njëkohësisht nuk mund të pranoj komente fyese, pa asnjë argument logjik dhe të mirëinformuar për çështje apo opinione që unë mund të publikoj në faqen time personale të facebook-ut. Ju falemnderit shumë.

DD.