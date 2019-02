Është shënuar viktima e parë për vitin 2019 si pasojë e gripit AH1N1, të njohur si gripi i derrit.

48 vjeçari ka ndërruar jetë në spitalin e Sanatoriumit në Tiranë.

Pak dite me pare spitalet dhe autoritetet shendetesore raportuan nje numer rreth 26 mije te prekurish nga virusi sezonal i gripit nderkohe qe dje eshte raportuar per tri raste te dyshiara me grip derri ne Elbasan.