Sali Lushaj: Po kërcënohet Berisha!

Ish-truproja i Sali Berishës, Sali Lushaj është shprehur se ish-kryeministri është kërcënuar, por pa dhënë detaje nga cili. Ndër të tjera në një reagimi, Lushaj paralajmëron se cilido që do t’i prekë një fije floku nuk do të gjejë vrimë ku të futet.

“Pershendetje Miq e te gjithe ju qe e lexoni kete status. U be shkak qe te reagoi por jo duke qene i shqetesuar se mund ti ndodhe gje nga kercenimet qe i bejne Z.Berisha disa legen e langaraqe qe skane pike karakteri e nderi. Dua te ju them vetem nje gje o plehra o te felliqur o frikacake o te pafytyre ja ku e keni Z. Berisha aty perballe pa ju trembur qerpiku. Ca po ju thot zoti Berisha vetem ate qe keni e asgje ma teper. Ju o Lango te diskretituar po ju them vetem nje gje se vetem nje fije floku po ti preke preket Z. berisha nuke do gjeni vrime ku te futeni o maskarenje.

Lexoini mire keto rrjeshta. Ju qe kercenoni dhe ata qe ju dirigjojne , ju do kene perfundimin me te tmerrshem. Ne ju themi perballe ju dhe nuk e hedhim gurin e te fshehim doren. Po ju vjen fundi kete e din kushdo. Ju jeni si ata minjte e galerive qe ndjejne shembjen dhe fillojne te levizin. Humba kohe vehtes time te merrem me ju kaqe heret o plehera”,- shkruan Lushaj