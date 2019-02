Aktori Jussie Smollett, i cili sajoi sulmin kundër tij, që ndodhi më 29 janar, është lënë i lirë pasi pagoi 10.000 dollarë dhe pasi ra dakord që të dorëzonte pasaportën e tij.

Sajoi sulmin kundër tij: Aktori i famshëm paguan 10 mijë $ dhe lutet ta besojnëProkurorët zbuluan të tjetra detaje lidhur me sulmin nga dy vëllezërit nigerianë, që ishin paguar nga aktori për ta sulmuar, me shpresën që ky veprim do të rriste imazhin e tij.

Gjatë kohës që u lirua nga burgu, Jussie u rrethua nga gazetarët dhe fotografët, por nuk pranoi që të thoshte asgjë.

Garancia e Smollett është vendosur 100.000 dollarë, shumë që ai paguhet për një episod të “Empire”-s. Ai pagoi 10% të saj për të fituar përsëri lirinë e tij dhe do të kthehet në gjykatë më 14 mars, për t’u përballur me akuzën penale për paraqitjen e një raporti fals para policisë.

Smollett e mohoi ngjarjen dhe iu lut trupit gjykues që ta besonin: “Betohem në Zot, që nuk e kam bërë këtë!”.

Më 25 janar ai pagoi dy vëllezërit që të sajonin një sulm kundër tij, duke u dhënë edhe instruksione për fjalët që duhet të përdornin.