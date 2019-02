Rishfaqet Elvis Rroshi, Sali Berisha ia përmendi emrin për vjedhje

Elvis Rroshi rikthehet në skenë muaj pasi ishte larguar, pas procesit gjyqësor në të cilën ndodhet për akuzën e “Falsifikimit të vulave, stampave apo formularëve”

Në një postim në facebook të ish kryeministrit Sali Berisha, Rroshi denoncohet për vjedhjen e një parcele prej 25 metrash katrorë, pronë e huaj e sekuestruar nga shteti.

Pak orë më pas Rroshi reagon duke mohuar akuzat dhe duke e quajtur Berishën një plak të rrjedhur.

Postimi ne fb e Sali Berishes: “Ashtu sic mund ta keni ndjekur edhe ju kallzimin e publikuar nga KLSH para disa ditesh skandalet ne insitucionin tone ne Kavaje vazhdojne dhe thellohen cdo dite saqe presioni qe eshte bere ndaj punojsve ketu per te mos folur shume i larte ku tashme te gjithe ne qe punojme edhe ata qe kane punuar rrezikojne burg.

Nje precendete tjeter eshte vjedhja dhe zhdukja e letrave te ministrise se brendshme per nje kartele te bllokuar te nje islamiku nga Arabia Saudite ne zonen kadastrale me nr 8551 me siperfaqe 25 000 m2. ku me urdher te Elvis Rroshit dhe mbikqyrje te ish drejtoreshes Matilda Peza u zhduken shkresat e ministrise se brendshme qe urdheronte ndalimin e ndryshimeve kadastrale te kesaj prone deri ne nje vendim te dyte. U falsifikua cdo gje perfshi edhe protokollin e cfare kishte lidhje me pronen me ndihmen e nje mjekrroshi qe kishte dijeni. Per kete qe po them shenime ka marre dhe KLSH por jo te gjitha informacionin e duhur ngaqe askujt nuk ia mban te flase. Thuhet qe Elvis Rroshi ja ka blere 1.5 miljon euro arabit per ta bere stalle kuajsh por nje Zot e di se cfare eshte falsifikuar per te vjedhur hapur ne mes te dites pronen e huaj dhe aq me shume te bllokuar nga shteti.

Prit se nuk keni pare gje akoma z. Berisha ne Kavaje eshte bere nami nga mafja Elvis e Gent Dajes. Sa e sa njerezve i jane vjedhur dhe tjetersuar pronat e ata ende nuk dine gje. Te lutem publikoje por pa emer se keta te marrin ne qafe, rrahen ish ministrin e jo mua qe jam nje puntor i thjeshte hipoteke. Faleminderit qe ekziston.

Reagimi i Elvis Rroshit: Njësoj si atëherë kur e gjunjezova disa here rresht, serisht Sali Bisha i terbuar tashme vazhdon me sulmon edhe pse une jam duke ndenjur larg zhvillimeve politike.

Plaku i rrjedhur me akuzon per prona që ne fantazinë e tij jane te sekuestruara apo për skandale imagjinare.

Keqardhje për nje njeri që nuk ka kufinj, nuk ka logjike, nuk ka asgje përveçse facebook-un e tij jofunksional.