Renato Mekolli tregon nëse po braktis “Top Channel” për “TV Klan”

“Hell’s Kitchen 2” do të vijë shumë shpejt, por ndërsa u vu në dilemë fakti se në cilin televizion do të transmetohet, Renato na jep një përgjigje zyrtare.

“Në Top Channel ‘Hell’s Kitchen Albania 2’. Nëse marrëdhëniet janë të shkëlqyera dhe angazhimi për 2 emisione në vit është maksimal nga të dy palët, nuk ka arsye për lëvizje drejt një televizioni tjetër, apo jo? Kjo përgjigje publikohet për shkak të ‘zhurmave’ dhe pikëpyetjeve të ditëve të fundit nëse jam në bisedime me ‘Tv Klan’ për ndonjë projekt të ri televiziv. Gjithmonë ka pasur bisedime dhe do të ketë gjithmonë, miqësore sigurisht. Por për projektet e mia televizive, vazhdoj në ‘Top Channel’”, shkruan Mekolli në postimin e fundit në Instagram, ku thotë se sezoni i ardhshëm do të jetë edhe më i frikshëm se i pari.

Në Top channel “Hell’s Kitchen Albania 2” Nëse marrëdhëniet janë të shkëlqyera dhe angazhimi për 2 emisione në vit është maksimal nga të dy palët, nuk ka arsye për lëvizje drejt një televizioni tjetër, apo jo? Kjo përgjigje publikohet për shkak të “zhurmave” dhe pikëpyetjeve të ditëve të fundit nëse jam në bisedime me Tv Klan për ndonjë projekt të ri televiziv. Gjithmonë ka pasur bisedime dhe do të ketë gjithmonë, miqësore sigurisht.Por për projektet e mia televizive,vazhdoj në Top Channel.

Në fillim të janarit Renato u dallua në ambientet e “TV Klan”, duke ngritur dyshimet se kishte braktisur “Top Channel”-in. Por këto mbeten vetëm spekulime, pasi shefi i kuzhinës nuk ka në planet e afërta largimin nga ky televizion.