Raporti/ Çdo vit do jetë 1.5 gradë C më nxehtë

Bota është në mes të situate të jashtzakonshme klimaterike.

Sipas matjeve të bëra 10 vitet e fundit janë 10 vitet më të nxehtra që nga viti 1850, thotë Zyra e Meteorologëve.



Është parashikuar që temperaturat për secilin nga pesë vitet e ardhshme të jenë mbi 1C krahasuar me nivelet para-industriale.



Ka gjithashtu një shans të vogël që një nga pesë vitet e ardhshme bota do të shohë temperaturat globale përkohësisht të shkojnë temperatura mbi 1.5C.



Kjo shihet si një prag kritik për ndryshimin e klimës.



Nëse të dhënat përputhen me parashikimin, atëherë dekada nga 2014-2023 do të jetë më e ngrohta që më shumë se 150 vjet të mbajtjes së të dhënave.