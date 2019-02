Rama vazhdon provokimet ndaj opozitës

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas ngjarjeve të sotme në parlament, ku nënkryetari I PD-së dhe Kuvendit, Edi Paloka, e bëri me bojë.

Kryeministri Edi Rama, duke folur gjate nje seance parlamentare, ku eshte miratuar projektvendimi per proceduren paraprake per perzgjedhjen e Inspektorit te Pergjithshem te Bankes se Shqiperise/r/n/r/nPrime Minister, Edi Rama, speaks during a parliamentary session.

Përmes profilit të tij në Facebook dhe rubrikës “Përgjigja ime”, kreu I qeverisë analizon atë çfarë ndodhi ndërsa vijon sërish me sulme dhe ofendime ndaj opozitës.



“Asnjë nga sëmundjet nuk i bën më dëm një shoqërie se budallallëku. Budallallëku i vetëdijshëm dëmton shumë më tepër dhe sado ta luftosh nuk e kufizon dot, sidomos kur gëzon mandate përfaqësimi politik dhe analizimi mediatik.Problemi me budallain e vetëdijshëm është krenaria me të cilën ai shfaqet në të gjithë budallallëkun e tij të pakufizueshëm.

Në rastin tonë, ky problem është ende më i madh. Budallai është një njeri me shiringë në dorë që hedh bojën përjetë në Kuvend ndërsa budallallëku që i jep atij guximin dhe krenarinë është një parti e tërë parlamentare. Madje është dhe më keq se kaq.Nuk është një por janë dy parti parlamentare që e kanë kthyer me vetëdije budallallëkun në një platformë ku gjithëkush përpiqet të kërcejë sa më lart në qiellin e budallallëqeve.

Kjo nuk është punë grushtash dhe shkelmash, dhe as puna e një budallai të vetëm dhe pse ky i sotmi është një lloj i veçantë,është një palobudalla. Sot ishte dita ku të gjithë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut i kishin sytë te Kuvendi i Shqipërisë por mjaftoi një paloshqiptar bashkë me të zotin e tij për ta bërë ditën e mavrisë me bojë”, shprehet kryeministri Rama në monologun e tij në Facebook.