Pse Meghan Markle nuk do të bëjë një baby shower,ashtu siç e do tradita

Edhe pse në pritje të ëmbël Dukesha Meghan Markle, sipas “Vanity Fair”, nuk do të bëjë një baby shower. Kjo, jo për shkak se Meghan-it nuk i pëlqen të bëjë një festë për ardhjen në jetë të bebit të saj me princin Harry por sepse duke qenë anëtarë të familjes mbretërore, do të vijnë dhurata shumë të shtrenjta për foshnjën akoma të palindur dhe e gjitha kjo Meghan-it i duket e papërshtatshme.

Duka dhe Dukesha kanë vendosur të presin deri derisa të vijë momenti i lindjes për të zbuluar gjininë e bebit, prandaj në dhomën e gjumit nuk ka as blu, as rozë, por vetëm ngjyra neutrale. Sipas korrespondentes mbretërore Katie Nicholl, bebi do të akomodohet në një dhomë që tejkalon pritshmëritë e secilit prej nesh.

“Sipas burimeve që po ndihmojnë me rinovimet e shtëpisë së tyre, dhoma e bebit do të jetë shumë moderne. Ngjyrat që do dominojnë në dhomën e foshnjës do jenë e bardha dhe ngjyra gri”, është shprehur Nicholl.

Një burim për “Vanity Fair”, thotë se diçka është e sigurtë: “Dhoma do të jetë me shumë paisje, pasi babi Harry ka një pasion të madh për teknologjinë”.