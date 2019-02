PS u vë vizën Vangjush Dakos e Qazim Sejdinit, kërkesë KQZ-së: Mos i regjistroni si kandidatë

PS duket se ka vendosur tu vere vizen Qazim Sejdinit e Vangjush Dakos duke mos i kandiduar ne zgjedhjet e ardhshme lokale qe po afrojne.

Pas vendimit për mbajtjen e një seance plenare të Kuvendit të Shqipërisë pasditen e kësaj të marte, në orën 17:00, vendim i marrë nga Konferenca e Kryetarëve, burime nga Partia Socialiste thonë se të enjten nuk do të ketë seancë tjetër plenare.

Ndërkohë, në një tjetër zhvillim, sërish nga burime brenda selisë së socialistëve thonë se PS-ja do të parashtrojë sot në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një kërkesë të posaçme, ku do të kërkojë që të mos pranohet kandidatura e asnjë kryebashkiaku me 3 mandate në detyrë.

Ndonëse nuk janë konfirmuar ende emrat për kandidatët që do të kandidojnë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit, PS duket se mbyll këtu rrugëtimin e Vangjush Dakos, në Durrës; Qazim Sejdinit në Elbasan, por pritet të “ndëshkojë” edhe Xhelal Mziun në Kamëz, me këtë të fundit që vjen nga radhët e Partisë Demokratike, nëse kërkesa do të pranohet nga KQZ-ja.