Princi saudit synon ta blejë Manchester Unitedin, gati 4 miliardë euro

Muhammed bin Salman është gati të paguajë 4.3 miliardë euro për të marrë klubin më me shumë trofe në Angli.

Sipas mediave angleze, princi, familja mbretërore e të cilit zotëron një pasuri prej 970 miliardë euro, shpreson se kjo ofertë është joshëse për familjen amerikane Glayser, e cila zotëron gjigantin nga ‘Old Trafford’.

Bin Salman thuhet se dëshiron të blejë Unitedin për të konkurruar me Cityn, i cili kontrollohet nga Sheik Mansur nga familja mbretërore e Abu Dabit, transmeton KosovaPress. Glayser me vite ka demantuar një rrëfim të ngjashëm për shitjen e skuadrës, por drejtuesit e tij gjithnjë e më shpesh vizitojnë Arabinë Saudite.

Amerikanët blenë United para 14 vjetësh për 900 milionë euro, por hyrën në borxhe të thella për shkak të këtij transaksioni. Por, kjo mund t’iu shpaguhet duke fituar madje 2,5 miliardë euro nëse shesin ekipin te princi saudit. Vlera e United prej 4.3 miliardë do të varet nga plasmani në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm, andaj është e vështirë të pritet shitja e mundshme e “Djajve të Kuq” para përfundimit të sezonit. Familja mbretërore saudite njihet si një investitor i madh në sport.

Ajo është përfshirë në Formula 1 dhe WWW, por përfshirja më e madhe në sport ishte ndalimi i televizionit të Katarit BeIn SPORT për të transmetuar ndeshjet e Premier Ligës në vendin e tyre.

Me blerjen e United, sauditët do të dërgonin një mesazh të madh për konkurrentët e tyre në Gjirin Persik, me të cilët kanë beteja të vazhdueshme politike dhe financiare, andaj do të pritej që United, sikurse City, do të fillonte të shpenzonte shuma të mëdha parash në përforcime.