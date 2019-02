Pezullohet drejtori i Burgut të Drenovës dhe dy punonjësit

Pas vendimit për lirimin e të dënuarit me burgim të përjetshëm Gert Gjinarari, mësohet se është pezulluar nga detyra drejtori i Burgut të Drenovës, dhe dy punonjës të tjerë.

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, doli në një konferencë për mediat, kur tha se lirimi me kusht i Gjinararit, njohur si “Gjenerali”, është në shkelje të plotë me ligjin.

Gjonaj u shpreh se do t’i kërkojë KLGJ-së të hetojë gjyqtarin që dha vendimin në favor të njeriut të kreu vrasjen. “Lirimi me kusht i të dënuarit me burgim të përjetshëm është bërë në shkelje me ligjin”, tha Gjonaj.

I dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e të fortit të Tiranës, Naim Zyberi në Milano, përfitoi lirinë pak ditë më parë. Ai ekstradua nga Italia në vitin 2014. Por vit pas viti drejtësia shqiptare i uli masën e dënimit, pasi Gjinarari reflektoi sjellje të mirë në qeli si dhe u pajtua me familjen e viktimës.