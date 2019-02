Pandeli Majko kundër Ramës për Kosovën: Shkëmbimi i territoreve, lojë e rrezikshme

Ministri për Diasporën, Pandeli Majko bëhet zëri i dytë në radhët e PS, pas Ditmir Bushatit që u shkarkua si ministër, që kundërshton idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për ABC News, ish-kryeministri gjatë kohës së luftës së Kosovës, thotë se Pavarësia e Kosovës është realitet ndërkombëtarë.

Majko nuk është kundër dialogut mes dy shteteve, por thotë se çdo ide për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë është një lojë të madhe që nuk prek vetëm këto dy vendeve.

Qëndrimet e prera të Majkos, janë një mesazh indirekt për kryeministrin Rama, që është shfaqur i lëkundur, për të mos thënë mbështetës i idesë së ndryshimit të kufirit të Serbisë me Kosovën.

“Nga të gjitha palët askush nuk toleron në këtë histori. Ka një politikë as mish as peshk që vjen nga Brukseli. Ka një qartësi nga politika gjermane dhe britanike, që kanë thënë se staus quo është e rëndësishme dhe jo nga interesat e tyre, por nga koncepte të kontratës ndërkombëtare që është e Ahtisarit. Vendimi i Gjykatës Ndërkomëbatre për çështjen e Kosovës dhe të drejtën për pavarësi të Kosovës nuk ishin akte që mund të diskutohen e rishikohen sepse dikush në Beograd do tolerojë për të njohur pavarësinë e Kosovës“,- thotë Majko.

Ai shton se nëse sot pavarësinë nuk e njeh Aleksandër Vuçiç, kryeministri i radhës i Serbisë do të kuptojë realitetin dhe do ta njohë.

“Pavarësia e Kosovës është një fakt juridik ndërkombëtar që në mos sot nesër do njihet nga të gjithë, kur Vuçiç është ky që është, po të vijë një vend tjetër në vend të tij. Unë do thosha që Kosova mos i shkëputet linjës së negociatave. Nuk diskutoj kutinë e Pandorës, diskutoj histori që po filluan vështirë se mbarojnë. Kërkesa e shumë faktorëve për kujdes që ne do jemi dakord me gjithçka palët do bien dakord nuk është dritë jeshile për çudira, por për të ndihmuar faktorin shqiptar. Kjo po kthehet në lodër të rrezikshme që nuk prek vetëm Kosovën apo marrëdhëniet rajonale. Është një lodër më komplekse dhe duhet të jemi të kujdesshëm që të mos fluturojmë shumë lart”, -deklaroi Majko në emisionin ‘Studio ABC News’.

Një qëndrim të ngjashëm lidhur me temën e marrëdhënieve Kosovë-Serbi mbajti dhe Ditmir Bushati, por duket se ishte pikërisht kjo linjë e mos cenimit të kufijve që solli dhe shkarkimin e Ministrit të Jashtëm.