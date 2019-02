Pamje të rralla/ Ja çfarë ka brenda limuzina e blinduar e Putinit (FOTO)

Bëhet publike videoja e parë që tregon brendësinë e limuzinës luksoze të Presidentit rus, Vladimir Putin.

Videoja e bërë publike nga mediat të hënën (18 shkurt 2019) tregon një gazetar që eksploron një limuzinë të bardhë, identike me modelin e prodhuar për Presidentin Putin, e paraqitur në një ekspozitë në Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe.

Deri tani kuriozët apo të apasionuarit i kanë parë këto makina vetëm nga jashtë, si dhe gjatë testimeve në kushtet e të ftohtit siberian. Por deri tani, shumë njerëz nuk kanë pasur mundësi të shohin brendësinë e tyre, tapicerinë, ekranet multimediale, panelet e kontrollit dhe një televizor të madh për kënaqësinë e udhëtarëve.

Limuzinat e blinduara të prodhimit rus “Aurus Senat” prodhohen në Moskë. Ato janë të pajisura me një motor biturbo gasoline 4.4 litërsh me 441 kuaj fuqi, kanë transmision automatik me 9 marshe, janë të gjata 5.6 dreri në 6.6 metër dhe peshojnë deri në 6 200 kilogramë. Çmimi fillestar për të porositur një limuzinë të tillë është 10 milionë rubla, ose 160 mijë USD.

Limuzinat janë prodhuar me qëllim që të përdoren nga personalitetet dhe për eksport në Kinë e Lindjen e Mesme.

Për herë të parë një limuzinë e tillë është prezantuar në shtator 2018 në Autosallonin Ndërkombëtar të Moskës.