Opozita djeg mandatet? Reagon Spiropali: Basha u nis të djegë qeverinë, por po djeg PD-në

Pas deklarates se kryetarit te PD Lulzim Basha per djegien e mandateve nga ana e deputeteve te opozites, ka ardhur edhe reagimi i pare nga Qeveria.

Ka qene zedhenesja e qeverise Elisa Spiropali qe ka reaguar ne menyre ironike ndaj deklarates se bere nga Basha.

Ministrja e Shtetit per Marredheniet me Parlamentin, zedhenese e Qeverise, Elisa Spiropali, në Twitter:



Lulzim Basha tha se do digjte qeverinë dhe paska vendosur të djegë opozitën! Sinqerisht nuk do ta dëshironim kurrsesi degradimin e tyre konstant, po në këto kushte, duhet pohuar kjo e keqe e ka një të mirë: Nuk do t’i marrin më rrogat për ta ndotur Parlamentin me baltë e bojë!