Nuk mban më Kryemadhi: Ju na e kaloni për t’i lëpirë b*thën Ramës…

Ditën e sotme në Kuvend, Monika Kryemadhi ka hedhur akuza të ashpra ndaj qeverisë ku ka thënë se shumica e pjestarëve në Partinë Socialiste ka diploma të pavlefshme.

Më pas Kryemadhi ka agravuar edhe gjuhën e përdorur duke thënë se anëtarët e PS-së janë më të zotët për t’u afruar me kreun e qeverisë.

“Po të mos hapen negociatat, Shqipëria do të shkojë mbrapa me politikën e saj të jashtme. Shqiptarët mendoj se duan që Shqipëria të jetë pjesë e BE dhe që të jetë pjesë e BE kërkohet një zgjidhje politikë.

Ky parlament është ilegjitim edhe pse jemi pjesë e këtij institucioni që nuk të jep fjalën, falsifikon dekrete etj. Sa për dijeni për të gjithë zëdhënësit e Ramës që kam këtu po ju bëj me dije se Kejdi Mehmetaj dhe Flodia Kërpaci të dyja janë diplomuar.

Këta që kam mbrapa nuk e dinë se çfarë është diploma. Ajo ministrja e Arsimit vjen me një kolegj fetar. Mos guxojë më njeri nga ju që të përmendi diplomat se po qe për diploma nuk dimë si të dalim nga kjo.

Ju vetëm me një diplomë na e kaloni, diplomën për t’ju lëpirë menderen kryetarit të partisë, këtu na e kaloni ju. Po ju them edhe një herë mblidhni radhët dhe mos shkatërroni këto aset të shqiptarëve sepse mund të jetë shumë vonë për ju”- ka deklaruar ndër të tjera Monika Kryemadhi.