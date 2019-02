Nga Arbana Osmani tek Eli Fara e Elvana Gjata, divorcet e bujshme që treguan se dashuria…

Të gjesh njeriun e zemrës dhe të kalosh me të gjithë jetën është një fat i madh, por jo të gjithë arrijnë të kenë një fat të tillë. Dhe lexo çka ndodhur me bukuroshet e njohura, shkruan lajmi fundit.al

Albërie Hadërgjonaj e Mentor Hadërgjonaj – Këngëtarja e njohur Albërie Hadërgjonaj u divorcua nga bashkëshorti Mentor Hadërgjonaj disa vite pasi ai vuajti dënimin në burg. Pas lirimit të tij në vitin 2008 ata rinisën jetën nga e para si çift me dy vajzat. Por pas shumë vitesh bashkë ata u divorcuan.

Dafina Zeqiri e Krenar Cocaj – Duke qenë se Krenar Cocaj ka qenë ish-i dashuri i këngëtares Dafina Zeqiri, ju njohim me historinë e këngëtares. Cocaj ishte menaxheri personal i saj, duke e ndihmuar për nisjen e karrierës së saj si këngëtare pas kthimit nga SHBA. Mediat e Kosovës publikuan shkrime se bëhej fjalë për një ndarje me sherr të madh mes çiftit.

Eli Fara e Lul Kapurani – Këngëtarja nga Korça është ndarë nga ish-bashkëshorti i saj para shumë vitesh, kur Marina, vajza e tyre ishte disa muajshe. Ish-bashkëshorti i Elit njihet si Lul Kapurani, por emri i tij i vërtetë është Vangjush Kapurani. Luli, i cili jeton në Korçë ka pasur probleme me drejtësinë para disa viteve, pasi njihej si Kapo i Bandës së Çobenjve. Eli Fara është ndarë në kohën kur interneti nuk ekzistonte kështu që e vështirë të gjendet foto e ish-çiftit.

Morena Taraku e Sasha Sobhani – Edhe ish-missi dhe modelja Morena Taraku është në lidhje serioze me miliarderin nga Teherani, Sasha Sobhani, me të cilin po bashkëjetojnë në Turqi. Ai është i biri i Ahmed Sobhani, ish-ambasador i shtetit iranian në Venezuelë. Në vitin 2012-të u akuzua për vrasje pasi një djalë i ri humbi jetën në një përleshje gjatë një feste të shfrenuar natën. Sidoqoftë, kohë më pas ai u lirua nga akuzat. Tashme ata duket se nuk jane me bashke.

Jonida Maliqi e Gent Prizreni – U bë një vit nga divorci i bujshëm i këngëtares Jonida Maliqi nga bashkëshorti, Gent Prizreni. Artistja dhe biznesmeni i njohur i dhanë fund historisë 17-vjeçare ndërkohë që janë prindër të një djali.

Elvana Gjata e biznesmeni – Viti 2017-të solli ndryshime në jetën e Elvana Gjatës, edhe sa i takon jetës personale. Miq të afërm folën se ajo u fejua me të dashurin milioner nga Tirana, i cili komentohet për jetën e shtrenjtë që bën. Por duket se pas skandalit te vrasjes ne ish-bllok ajo i ka dhene fund.

Nëse do i besonim ligjit të tërheqjes që shpjegohet në librin “Sekreti” të autores Rhonda Byrne, atëherë mund të themi se moderatores së njohur të “Top Channel”, Arbana Osmani, i ka ndodhur pikërisht kjo magji.

Duket se misioni i saj televiziv për të bërë njerëz të lumtur me formatin “Dua të bëj të lumtur”, e bëri atë vetë të lumtur, pikë së pari dhe regjisorin shtatlartë e të qeshur të programit, Eduart Grishaj.

Nuk do të inspiroheshim rastësisht në këtë atmosferë Shën Valentini për ta bërë lajm këtë romancë të bukur që ka nisur mes dy kolegësh në televizion, nëse ata të dy të mos e ndjenin aq shumë, sa nuk munden dot më ta mbajnë vetëm për vete.

Dhe janë miqtë dhe kolegët e tyre gjithashtu që na e konfirmojnë këtë histori dashurie që ka kaq shumë pasion brenda saj. E dalë nga një histori e gjatë 16-vjeçare me financierin Ardit Kero (me të cilin ka një djalë), për Arbana Osmanin mund të themi se kur mbyllet një derë, hapet një tjetër.

Përveç dëshmitarëve që i shohin bashkë Arbanën dhe Eduartin tek dalin për një gotë në kohën e lirë, ndjekësit kanë vënë re afeksionin e tyre të bukur që e dëshmojnë me mesazhe të ëmbla dhe ngacmime në “Instagram”, që flasin për afrimitetin e tyre jashtë punës. /lajmifundi.al