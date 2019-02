Në pëllëmbën tuaj të dorës është zgjidhja për të mos u shëndoshur kurrë, ja truku

Ndjekja e një dietë të ekuilibruar është shumë e rëndësishme për të na mbajtur të shëndetshëm dhe në formë. Një nga gjërat më të vështira është të dimë cilat ushqime janë të përshtatshme dhe mbi të gjitha se sa duhet të konsumojmë, ëpr të mos e tepruar me ushqimin.

Dhe kështu, në këtë artikull do t’ju këshillojmë një metodë shumë të thjeshtë por jashtëzakonisht efektive për të përcaktuar sasinë e saktë të ushqimit që ju duhet të konsumoni çdo ditë.



Ju vetëm duhet të përdorni duart tuaja!

Sekreti i dietës tuaj është në duart tuaja. Për të filluar, duhet ta dini se pesë gishtat tuaj përfaqësojnë pesë momentet e ngrënies së ditës:

mëngjes,

para-drekë,

drekë,

para-darkë,

dhe darkë.

Tani ne do të shpjegojmë se si të matni pjesët duke përdorur vetëm duart tuaja.

Karbohidratet – Një grusht

Image

DUHET: Vetëm një grusht me makarona, oriz, pure patatesh ose bollgur është më se e mjaftueshme.

Image

Proteina – Një pëllëmbë

DUHET: Shikoni shenjën në pëllëmbë të dorës, nëse keni mungesa të proteinave të: mishit, peshku.

Image

Djathë – Dy gishta

Ashtu i shijshëm siç është, krijon edhe probleme.

DUHET: Vetëm duhet të hani dy gishta djathë për të marrë kalciumin e mjaftueshme të kërkuara nga trupi juaj.

Image

Yndyrna – maja e gishtit

DUHET: Ju duhet vetëm një majë sa e gishtit të konsumoni gjalpë apo vaj në ushqimet tuaja.

Image

Frutat dhe perimet – Dy duar të plota

Është pikërisht ajo që ju nevojitet ndaj dhe konsumoni sa më shumë

Image

Substancat e ëmbla – Sa gishti i madh i dorës

Madhësia e gishtit të madh të dorës është sasia e saktë e substancave të ëmbla, si marmelatë, mjaltë ose çokollatë.

Image

Ëmbëlsira – Një grusht i mbyllur

Nëse kjo është akullore, apo tortë, ju nuk keni për të ngrënë më shumë se kjo shumë.

Me këtë hile të vogël dhe të lehtë, ju tani do të dini saktësisht se sa do t’ju duhet për të ngrënë.