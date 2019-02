Meshkuj mos e mbani telefonin në xhepin para sepse ju dëmton rëndë …

Një studim nga shkolla mjekësore e Technicon në Haifa të Izraelit ka zbuluar se mbajtja e telefonit në xhep jep një goditje serioze të spermës së një burri, duke e bërë atë më pak pjellor.

Ekspertët e fertilitetit ekzaminuan 100 meshkuj, të cilët ishin duke vizituar një klinikë fertile për një vit dhe gjetën se meshkujt që vendosnin telefonat në xhepat e pantallonave po “gatuanin spermën” dhe në mënyrë të konsiderueshme ulnin nivelet e saj.

Studiuesit mendojnë se kjo është duke u shkaktuar nga aktiviteti elektromagnetik që telefoni prodhon.

Studimi gjithashtu zbuloi se burrat që flinin me telefonin në shtratin e tyre, gjithashtu kishin rënie në nivelet e spermës në krahasim me burrat që nuk flinin me telefonat në afërsi të tyre.

Një studim i ngjashëm që shqyrton efektet që kanë smartfonët tek fertiliteti i femrave ende nuk është zhvilluar.