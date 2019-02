Me lot në sy, 7-vjeçari Leo kërkon ndihmë, që të mos paralizohet!

Ky është Leo Cakoni, shtatë vjeçari nga fshati Kalivaç i Njësisë Administrative Baz në Bashkinë e Matit i cili vuan nga një sëmundje e rrallë. Ai nuk mund të shkojë në shkollë si të gjithë moshatarët e tij për shkak se nuk mund të ecë e të qëndrojë në këmbë për një kohë të gjatë. Pasi lindi Leo 7 vjeçar u diagnostikua me anemi të theksuar e cila bëri që më vonë t’i shtoheshin problemt e tjera.

Nëna e Leos, Loriana e vuan më shumë sëmundjen e djalit të saj duke e parë në këtë gjendje. Ajo na tregon se i ka bërë disa vizita, por mjekët nuk ia kanë përcaktuar ende sëmundjen e rrallë të djalit 7 vjeçar, ndërsa ai çdo ditë humbet fuqinë për të përdorur këmbët.

“Që në moshë të vogël djali ka ardhur i pa zhvilluar, probleme veç anemi më kanë thënë. I kam marrë shumë ilaçe, vitamina, ilaçe kockash ka marrë por prapë çohet me vështirësi. Të Tiranë na thanë që ka sëmundje muskujsh”, shprehet nëna e tij.

Për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike, Loriana thotë se e ka të pamundur të kryejë vizita të tjera, ndërsa me lot në sy shpreh frikën se djali i saj mund të paralizohet.

“Nuk dihet se çfarë sëmundje është, kërkoj të na ndihmojë kush të ketë mundësi që t’i bëjmë ca analiza”,- thotë e ëma me lot në sy.

Gjyshja e Leos, Hanke Cakoni thotë se familja e djalit të saj prej katër anëtarësh, jeton vetëm me 5 mijë lekë të reja ndihë ekonomike. Ajo shton se me aq lekë nuk mund ta shërojë Leon 7 vjeçar.

“S’ka të ardhura e shkreta ku ta shërojë, vetëm me 50 mijë lekë jetojnë. Unë kërkoj ta ndihmojnë atë fëmijë që të ecë sit ë gjithë të tjerët”,- thotë gjyshja.

Megjithëse me shumë vështirësi për të lëvizur këmbët, Leo na përcjell deri jashtë banesës me shpresën se dikush do ta ndihmojë që edhe ai të ketë mundësinë të ecë e të jetojë jetën si gjithë fëmijët e moshës së tij.

SHËNIM: Të gjithë ata që kanë dëshirë dhe mundësi për të ndihmuar djalin 7-vjeçar, mund të kontaktojnë me babin e tij, Xhevahir Cakoni në këtë numër telefoni: 0685254740. /BW