Më keq se Rama, Braçe përplaset me gazetaren që nxori përgjmet tek VOA

Zv/Kryeministri, Erion Braçe ka patur një moment të acaruar me gazetaren Klodiana Lala e cila pak kohë më parë publikoi përgjimet për shitblerjen e votave tek Zëri i Amerikës.

Incidenti ka ndodhur mbrëmjen e djeshme teksa Braçe dilte nga salla e parlamentit, e rrethuar nga protestuesit.

Braçe nuk iu përgjigj pyetjeve të gazetares, por i tha se e ka mendjen tek ish-kryeprokurori Adriatik Llalla.

Më tej, gazetarja i kerkoi shpjegime për deklaratën e tij, por Braçe vijoi ta shtonte dozën e arrogancës duke i kërkuar truprojave që ta largonin, raporton News 24.

Erion Braçe nuk e ka për herë të parë përplasjen me gazetarët. Sa ishte në krye të Komisionit të Ekonomisë, ai ka nxjerr disa here jashtë gazetarët me preteksin se “po bëjnë zhurmë”.