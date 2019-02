Kryesia e PD shkarkon “deputetin rebel” që nuk dogji mandatin

Kryesia e Partisë Demokratike shkarkoi nga funksionet dhe anëtaresia e partisë deputetin e Qarkut Fier, Myslym Murrizi.

Ky vendimi erdhi pasi ai doli kundër vendimit të Këshillit Kombëtar për mandatet.

Dy dite me pare Myslim Murrizi deklaroi se nuk e dorezonte mandatin e tij pasi e cilesoi veten proamerikan.

Ai theksoi se nuk do ti bashkohej vendimit kolektiv te deputeteve te PD per te djegur mandatin e deputetit ne shenje proteste me qeverine Rama.

Shkarkimi i Murrizit ishte nje nga pikat e mbledhjes se kryesise se PD, me argumentin se ka shkelur vendimarrjen e grupit te PD.