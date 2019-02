Kriza politike, Fleckenstein dhe 7 eurodeputetë zbarkojnë në Tiranë të mërkurën

Kriza politike duket se ka shkaktuar nderhyrjen e faktorit nderkombetar ne zhvillimet e Tiranes. Raportuesi i Parlamentit Evropian, Knut Fleckenstein dhe një delegacion prej 7 eurodeputetësh të tjerë do të zbarkojnë në Shqipëri javën që vjen, pas ngërçit politik të krijuar nga dorëzimi i mandateve të deputetëve të opozitës.

Delegacioni i Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Europian do të mbërrijë të mërkurën në Tiranë për tu takuar fillimisht me liderët e opozitës shqiptare, Lulzim Basha e Monika Kryemadhi e më pas me kryeministrin Edi Rama e Ministrin e Jashtëm në detyrë Gent Cakaj.

Në përbërje janë deputetë të grupimeve të ndryshme politike nga Partitë Popullore, socialistët e demokratët, të cilët do t’i përfaqësojë vetë Fleckentesin.

Delegacioni ka parashikuar takime për të mësuar më shumë detaje rreth situatës politike në vend edhe me kreun e Kuvendit Gramoz Ruçi, ministrat e Brendshëm dhe të Drejtësisë, por edhe me shoqërinë civile.

Gjatë këtyre ditëve ndërkombëtarët kanë dënuar dhunën në protestën e 16 shkurtit dhe kanë kërkuar nga palët në Shqipëria të dialogojnë.