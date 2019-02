Kjo grua ka gjetur një metodë interesante për të paguar kredinë

Michelle Smith është një 33-vjeçare nga Londra, e cila ka gjetur një mënyrë mjaft origjinale për të shlyer borxhet, që kishte.

Ajo kishte një borxh prej 25 mijë paund në kartën e saj të kreditit dhe rroga që ajo merrte nuk ishte e mjaftueshme për ta larë.

Ndaj më pas 33-vjeçarja vendosi të bëjë para duke u shoqëruar me meshkuj nga mosha 18 deri në 75 vjeç.

Michell hapi një proflin në rrjetin social “Faceparty” dhe shkroi se ishte në dispozicion të takonte meshkuj të ndryshëm.

Pas kësaj ajo pati një mori kërkesash përfshirë, këtu edhe një grua që kërkoi të dilte me të.

Michelle Smith tregon:

“Klientët nuk më paguajnë për kohën time, por nëse duan, më japin dhurata apo para kesh. Shumica e tyre më japin mes 150 dhe 250 paund në natë, është totalisht dëshira e tyre. Unë nuk kam një çmim, gjithashtu nuk më duhet të paguaj taksa.Marr pothuajse çdo natë stoli, rroba dhe shishe shampanje.”

Më tej ajo tregon se kur shkon në takime, secili nga klientët ka preferencat e tij lidhur me veshjen dhe se ajo i respekton ato në varësi të vendit ku shkon.

Gjithashtu ajo ka treguar se një pjesë e klientëve me të cilët ajo është frekuentuar më shpesh kanë rënë në dashuri me atë e ndërsa një pjesë tjetër i kanë kërkuar të bëjnë s*ks me të.

Ajo vazhdon duke thënë:

Ka pasur nga ata që kanë rënë në dashuri dhe madje njëri prejt tyre më ka ftuar të shkojmë në Dubai, në banesën e tij. Por ka shumë nga ata që më thonë për të kryer marrëdhënie seksuale duke më ofruar më shumë para por unë nuk kam pranuar.”