Kjo është supa ideale për aneminë!

Pasha qoftet, supa ideale për aneminë!



Ju këshilloj t’i gatuani më shpesh për fëmijët tuaj, pasi zakonisht në forme qofte e kanë më të thjeshtë

të konsumojnë mishin e vicit! Sidomos në këtë periudhë që ka shumë viroza!

– 500gr mish viçi të grirë, 1/2 flxh oriz, majdanoz, 2 vezë, karotë të grirë, kripë, piper, limon dhe pak miell.



Fillimisht do të bëni qoftet në masa të vogla (do të ziejnë më shpejt).

Pastaj do t’i hidhni në një tenxhere me pak ujë dhe të ziejnë me zjarr të ulët, duan mesatarisht 30-45 minuta. Në fund do te shtoni lëngun me limon dhe erëzat!