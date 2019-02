Katër orë protestë shkatërruan 4 vjet punë për imazhin e vendit, Rama: Opozita pengon integrimin

Kryeministri Edi Rama në një intervistë për “Repubblica” nënvizoi sërish se protesta e 16 shkurtit nuk ishte protestë e njerëzve, e sindikatave apo e studentëve dhe komentoi djegien e mandateve.

“Nuk është diçka e mirë për demokracinë, por teknikisht mund të ecim përpara. Sjellja e opozitës nuk i shërben integrimit në Bashkimin Evropian.’

Rama ka pretenduar se puna 3-4 vjecare e bere nga Shqiperia per ndertimin e nje imazhi te mire per vendin eshte demtuar rende nga 3-4 ore proteste e opozites perballe kryeministrise ne Tirane me 16 shkurt.