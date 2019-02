Ja si inspektori ndërton shtëpinë e tij pa leje: Mua më ka nxirë jetën…

Një qytetar nga Konispoli ka denoncuar punonjësin e inspektoriatit të zonës së që sipas tij i ka nxirë jetën duke mos e lejuar që të vijonte punimet për shtëpinë e e ndërtuar fillimisht në vitin 1983, por nga ana tjetër, sipas qytetarit inspektori po ndërton shtëpinë e vet pa lejën e posaçme.

Rastin e qytetarit në fjalë e ka bërë publik ish-kryeministri, Sali Berisha ku shkruan se ky është ligji i Kakistokracisë.

Statusi i plotë i Berishës:

Ky eshte ligji ne Kakistokraci: inspektori i nxine jeten banorit, kurse per vete nderton pa leje!

Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje!

Jam nje banor i Konispolit i quajtur L. D. Kete video ua nis per t’ju treguae se kjo eshte Shqiperia qe duam, kjo eshte Shqiperia e Edi Rames. Kjo qe shikoni ne pamje te pare nuk eshte se fillimisht mund t’ju bej pershtypje, duket cdo gje ne rregull.

Por ky qe nderton ne mes te dites, pa leje dhe pa ia ndier fare, eshte inspektori i zones se Konispolit, ku mua personalisht me ka nxire jeten duke mos me lejuar te vazhdoj ndertimin e shtepise qe fillimisht eshte ndertuar qe ne vitin 1983.

Ky eshte turpi i kesaj qeveria, kjo eshte policia e Edi Rames. Te rrojne sigurimsat qe ky Kryeminister ka zgjedhur, sepse per ta nuk ka ligje dhe nuk duhet leje.

Me respekt,