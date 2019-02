Identifikohet shqiptari që i morën jetën në Gjermani

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Gjermani. Mësohet se një 25-vjeçar nga Delvina është vrarë më thikë nga një shtetas afrikan.

Vrasja ka ndodhur para pak ditësh dhe 25-vjeçari shqiptar që mbeti viktimë është Ridjan Myftari, i cili ishte emigrant prej pak muajsh në Gjermani, kur është goditur nga një shtetas afrikan me thikë.

I riu nga Delvina ka qenë së bashku me një kushëririn e tij kur janë konfliktuar me afrikanin, i cili ka nxjerrë një thikë dhe ka qëlluar 2 shqiptarët. Kushëriri i Myftarait mësohet se është qëlluar 6 herë me thikë ndërsa i riu vetëm një herë, shkruan gazeta Shqip.

Njëri prej shqiptarëve është goditur 6 herë me thikë, por fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut. Por Ridjan Myftari, megjithëse është goditur vetëm 1 herë me thikë, goditja ka qenë fatale për jetën e tij dhe ka ndërruar jetë në vendngjarje.