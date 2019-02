I moshuari ngacmon Ramën: Mendova se të kishte lidhur Monika…

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një bashkëbisedim me qytetarët e Rrëshenit ku ka dëgjuar dhe disa nga shqetësimet e tyre.

Një prej të moshuarve tha se ishte i befasuar nga vizita e kryeministrit në Rrëshen. Kur Rama e pyeti përse, i moshari iu përgjigj se mendonte se e kishte lidhur kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi.

I moshuari: Zoti kryeministër mirë se na ke ardhur! Kur e mora vesh që do të vish këtu, unë nuk e besova

Rama: Ou?

I moshuari: Jo, nuk e besova.

Rama: Po kam ardhur dhe herë tjetër këtu.

I moshuari: Nuk e besova për kësaj radhe.

Rama: Pse?

I moshuari: Sepse thanë të ka lidhur Monika. Shyqyr që paske shpëtuar.

Rama: Më ka lidh Monika!!!

I moshuari: Të ka lidhur Monika. Shyqyr që paske shpëtuar. Tani unë kam tre pyetje. Unë jam në arrest shtëpie se jam në pension, asnjë faj se kam bërë se as kam vjedhur e as kam vrarë, s’kam bërë asnjë faj por në arrest shtëpie jam. Si shpjegohet? Unë e di ti nuk je jurist por juristat s’kam ku i gjej. Ti je kryeministër, ti duhet ta dish.

Rama: Pse je në arrest shtëpie?

I moshuari: Arrest shtëpie jam, gjithë ditën rri, në pension.

Rama: Po mirë mo ti paske Monikën gjithë ditën në TV, me Monikën gjithë ditën, duke dëgjuar Monikën.

I moshuari: Po-po e ke të garantuar se s’kam punë tjetër.