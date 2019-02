I dashuri dorëzoi të miturën tek abuzuesit, i bënë presion me video intime

Detaje të rënda janë zbardhur nga abzumi seksual me vajzën 14 vjecare në Kavajë.

Ajo mësohet se ka pasur të dashur njërin nga të akuzuarit, por djemtë e tjerë i kishin filmuar ata teksa kryenin mardhënie.

Videon këta persona e kanë përdorur për tu bërë presion ciftit të adoleshentëve. Vajza ka dëshmuar se i ndodhur nën shantazh ka qenë i dashuri i saj që i ka kërkuar që të kryente mardhënie edhe me personat e tjerë.

Kavajë

Policia ekzekutoi urdhrin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës për 8 shtetas të mitur për të cilët ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, për veprën penale “Marrëdhënie seksuale apo homoseksuale me të mitur”, parashikura nga neni 100/2 i Kodit Penal. Njëri prej tyre është shpallur në kërkim pasi nuk u gjet në banesë. Në Komisariatin e Policisë Kavajë ka bërë kallëzim një 14-vjeçare, se në periudha të ndryshme kohore në disa raste ka kryer marrëdhënie seksuale me 8 shtetasit e mitur.