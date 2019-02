Horoskopi ditor: 10 shkurt 2019

Dashi

Në dashuri marrëdhëniet e çiftit do të jenë mjaft të mira, edhe nëse nuk do të ketë momente emocionuese. Ju do të ndjeni pak lodhje për shkak të problemeve të jashtme. Beqarët nuk do të duan të marrin shumë përgjegjësi dhe do të shtyjnë lidhjet e tyre të dashurisë më vonë. Pengesat dhe ndryshimet e vazhdueshme të papritura në punë mund t’ju vënë në telashe.

Demi

Fillimi i ditës do t’ju vërë përpara zgjedhjeve që duhet të bëhen detyrimisht. Do të jetë dita e surprizave, shumë komplekse nga pikëpamja sentimentale. Beqarët do të përpiqen të çlirojnë tensionin e ndjerë jashtë mjedisit familjar.Vështirësitë e punës do të rriten dhe bashkëpunimi profesional duket se ka mbaruar.

Binjakët

Venusi mbetet aleate dhe për jetën e saj emocionale do të jetë një ilaç i vërtetë. Janë pranuar konfirmime për çiftet që kanë pasur krizë, tani fatmirësisht kapërcehen. Nëse jeni vetëm dhe nuk bëni shpesh takime, mos prisni që dashuria të bjerë si shi nga qielli! Jini kokëfortë dhe ambicioz, Urani përshpejton aktivitetet sipërmarrëse, nëse mbillni mirë, do të korrni një rezultat të kënaqshëm.

Gaforrja

Koha e mirë për ata që janë në çift, dikush mund të vendosë të marrë një hap shumë të rëndësishëm, si bashkëjetesa ose martesa. Romantizmi është i garantuar sot! Jeta e beqarëve ndez pasionin, Plutoni ngroh zemrat! Do të keni shumë për të bërë në punë, ka një numër problemesh për të zgjidhur që duket se nuk përfundojnë kurrë.

Luani

Me Diellin dhe Mërkurin e kundërshtuar sot nuk do të ketë perspektiva tërheqëse për marrëdhëniet në përgjithësi, por më mirë mbani një qëndrim neutral. Megjithatë, aspekti i mirë i Jupiterit hap rrugën për beqarët, të cilët mund të shpresojnë për diçka të re.Mos e nënvlerësoni mbylljen e një marrëdhënieje profesionale, por gjithsesi mund të kërkoni diçka më të mirë.

Virgjëresha

Dita e vështirë për disa situata familjare, por edhe në marrëdhëniet në çift do të ketë momente tensionesh. Ndonjëherë, edhe nëse dashuria është e pranishme, konfliktet janë të pashmangshme. Kush është vetëm do të tentojë të mos marrë pozita që mund të shkaktojnë divergjenca. Sektori i punës jep shenja të rimëkëmbjes dhe me Saturnin, mjedisi profesional do të jetë i favorizuar.

Peshorja

Çështjet e preferuara të dashurisë, edhe nëse do të kenë pak transport fizik, për fat të mirë do të kenë shumë kuptueshmëri mendore. Mund të lindin disa keqkuptime të vogla mes çifteve për fëmijët. Beqarët do të duhet të mendojnë mirë para se të bëjnë një zgjedhje.Sot ju do të keni përkrahjen për të kryer projekte edhe më komplekse, nuk do të keni mungesë guximi dhe dinakëri.

Akrepi

Venusi është në opozitë, por jo për këtë ju do të jetoni momente jo shumë interesante, vërtet! Ndoshta do të jeni më të intriguar dhe të projektuar drejt tregimeve fizike, atraksioneve që nuk do t’ju lënë indiferentë! Shumë takime për ata që nuk duan të lidhen, por vetëm të argëtohen. Përfitoni nga momenti për të filluar bashkëpunime të reja, dialogjet do të jenë proaktive.

Shigjetari

Dashuria buzëqesh për ju dhe do të jeni të kënaqur për të parë që partneri/ja juaj ju mbush me vëmendje. Megjithatë, nëse keni diçka negative për të thënë, mos e bëni tani, që të mos shkatërroni fundjavën. Për mosmarrëveshjet beqarët e kërkojnë zgjidhjen tek familjarët. Në fushën profesionale ju do të përfshiheni tërësisht në harmoni që aktualisht mbretëron. Rezultate të shkëlqyera në pamje.

Bricjapi

Sot pasioni do të jetë i pakontrollueshëm, ju jeni në aktivitet të plotë dhe do të jetoni një ditë të mbushur me lajme. Ju do t’i jepni një rëndësi të madhe ndjenjave që do të ndërhyjnë me entuziazëm. Beqarët do të fluturojnë lartë me imagjinatën dhe të ndjejnë nevojën për të bërë disa dëshira të realizohen. Shfaqjet tuaja sot do të jenë të pakrahasueshme, shumë veçori të reja ju presin. Duke patur parasysh udhëtimet e biznesit.

Ujori

Një periudhë magjike për jetën sentimentale, do të mbusheni me ndjenja intime, të thella dhe nuk do të ndjeni nevojën për diçka tjetër. Ju do të jetoni emocionet tuaja në maksimum! Beqarët do të kenë më shumë interes për të qenë të lirë se sa të kërkojnë dikë që t’i dedikojnë veten. Sot do të ketë shumë projekte të ndjeshme që mund të filloni me bashkëpunimin e atyre që ndjekin të njëjtin qëllim.

Peshqit

Momente të bukura të Erosit për shumë Peshq, me Plutonin që stimulon pasionin do të jetë në krye dhe do të kapërcejë ndjenjat. Çiftet do të kenë një mirëkuptim të mirë. Beqarët do të jenë joshës, ndoshta do të arrijnë të krijojnë një lidhje. Kohë e mirë për të marrë frenat e jetës suaj, Mërkuri do t’ju tregojë rrugën e duhur.