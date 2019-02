Ekzekutoi dy policë italian, ja çfarë e pret shqiptarin pas qelisë

Pasi kanë vuajtur dënimin prej 26 vjetësh së bashku me bashkëpunëtorin e krimit ku natën e 24 korrikut të vitit 2000 vranë dy ushtarë të Guardia di Finanza- Salvatore De Rosa dhe Daniele Zuske.

Policët u përpoqën të ndalonin që këta të kalonin me varkë në mënyrë ilegale disa persona.



Për shqiptarin është dhënë edhe urdhëri tjetër ku pas kryerjes së dënimit me burg do të riatdhesohet. Procedurat janë rregulluar dhe ai do niset shpjet nga Italia.

Një situatë të tillë Italia e bëri edhe me një nigerian. Këto janë politikat e reja të brendshme që po ndjek Italia.