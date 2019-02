E pështirë! Motrat vënë veten në garë dhe “shënjestra” është babai

Një vajzë amerikane nisi një garë të sëmurë me motrën e saj për të parë se kush do të bënte e para seks me babain.

39-vjeçari Travis Fieldgrove dhe vajza e tij 21-vjeçare Samantha janë arrestuar me akuzën e incestit dhe e kanë pranuar në polici marrëdhënien e tyre.

Ata thanë se kjo marrëdhënie nisi në shtatorin e vitit të kaluar, edhe pse e dinin shumë mirë se kishin lidhje gjaku mes tyre.

Sipas “TCH”, Samantha u tha autoriteteve se ajo e nisi marrëdhënien me babain pasi ishte në një garë me motrën e saj se “kush do të bënte e para seks me babin”.

Ajo shtoi se e njohu Travis Fieldgrove 4 vite më parë, kur i kërkoi mamasë që ta prezantonte me të atin.