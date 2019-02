E FUNDIT/ Mbyllet dosja e Saimir Tahirit

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka mbyllur hetimet dhe ka marrë të pandehur ish- ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri. Gjithashtu të pandehur do të jenë edhe 3 ish-zyrtarët e lartë të policisë së Vlorës Jaeld Çela, Gjergji Kohila dhe Sokol Bode.



Avokati i Jaeld Çelës, Petrit Ismaili pritet që të paraqitet ditën e sotme në Prokurorin e Krimeve të Rënda për t’u njohur me akuzën. Ndërsa Tahiri do të paraqitet ditën e nesërme në orën 13:00 për t’u njohur me akuzat e ngritura nga Prokuroria.

Saimir Tahiri ka qenë në hetim nga prokuroria italiane nga prokuroria e Catania-s me akuzën e trafikut të drogës mbi bazën e përgjimeve të çështjes Habilaj. Në përgjime flitej për 30 mijë euro që grupi Habilaj kishte për ti dhënë një personi me emrin SAIMIR dhe bizhuteri gruas së tij.