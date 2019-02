E filmoi gruaja, ekspertiza zbulon ku u regjistrua videoja e turpshme e policit në Shkodër

Berhan Bajrakurti, polici nga Dukagjini që la qelinë ditën e sotme ka rezultuar se videon intime e ka bere ne banesen e tij. Personi që ai ka bërë filmimin intim, është gruaja e tij. Nga verifikimet e kryera prej prokurorisë së Shkodrës, ka rezultuar se Bajrakurti ka filmuar veten në çaste intime me bashkëshorten e tij.

Bajrakurti doli para gjykatës së Shkodrës, ku u la i lire pasi nuk është vërtetuar që polici i Dukagjinit të ketë kryer veprime të pahijshme me një vajzë 15-vjeçare.

Sipas burimeve të prokurorisë gjatë aktit të ekspertimit të videos së sekuestruar në cilësinë e provës materiale, Berhan Bajrakurti, kryen veprime intime me bashkëshorten e tij në ambjentet e shtëpisë së tij. Sipas aktit të ekspertimit në pamjet filmike nuk duket asnjë vajzë. Lidhur me këtë çështje është marrë në pyetje dhe bashkëshortja e Bajrakurtit, e cila ka pranuar se video është krejtësisht intime dhe nuk ka lidhje me akte pedofilie siç është trajtuar në media.

Në 14 shkurt 2019, polici Bajrakurti u arrestua nga kolegët e tij në zonën e Malësisë së Madhe, pas skandalit të publikuar në media, dhe la në masën e sigurisë “30 ditë burg” nga Gjykata e Shkodrës. Ai akuzohet se kishte ngacmuar seksualisht një të mitur duke i dërguar video intime, citon shqiptarja.